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لبنان

عن "تسوية لبنان".. ماذا قال لواءٌ إسرائيليّ سابق؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:57
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حذّر اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، نوعام تيفون، من أنه "إذا لم تُعد إسرائيل المخطوفين من غزة فلن يكون هناك انتصار في الحرب"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر هو هدف الحرب الأول"، وأضاف: "يجب إعادتهم ولو بثمن وقف الحرب".
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وقال تيفون، الذي شغل سابقاً منصب قائد الفيلق الشمالي، لـ "القناة 12" الإسرائيلية: "بدأت الأمطار تنهمر ونحن نعرف لبنان في الشتاء، يجب التوجّه إلى تسوية".

وتابع: "يجب ألّا يكون هناك المزيد من الاحتواء وإغماض عيون سواء في الجنوب أو الشمال، كل خرق يجب أن ترد عليه إسرائيل وبكل قوة"، على حد توصيفه.

وأضاف: "يا ليت أن القادة ينهون الحرب بسرعة (على خلفية قتلى الجيش) في لبنان وفي قطاع غزة، فقد حان الوقت الآن لنهاية سياسية واتفاقات طويلة الأمد".

وكان اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، قال إنه يوجد احتمال كبير للتسوية  مع لبنان. 

ورأى زيف، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية أنه "يجب على إسرائيل حالياً ألا تصرّ على ما يمسّ بسيادة لبنان، فنحن معنيون أن نعطي الفرصة الأقصى لكي ينجح لبنان في تطبيق القرار 1701".
 
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