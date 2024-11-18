الضنية تودّع ابنها الشهيد المعاون الأول الزاخوري

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وصل إلى بلدة بطرماز ـ الضنية، في موكب رسمي وشعبي، جثمان المعاون الأول في الجيش الشهيد بسام أحمد الزاخوري، الذي استشهد يوم أمس مع عنصر آخر في الجيش هو العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، جراء إستهداف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش اللبناني في بلدة الماري في قضاء حاصبيا.وينتظر أن تقام الصلاة على جثمان الزاخوري بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الوادي الجديد في البلدة، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.وكان في استقبال الجثمان لحظة وصوله إلى منزل الشهيد حشد من أبناء بلدة بطرماز والجوار. (الوكالة الوطنية للإعلام)