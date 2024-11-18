أحدهما مسؤول في حزب الله... إستشهاد شخصين في "غارة صور"

في جديد الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت شركة المياه في مدينة صور، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد شخصين.

وعُلِمَ أنّ أحد الشهيدين هو مسؤول في "حزب الله"، ويُدعى قاسم وهبي.

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أمّا الشهيد الثاني، فهو مدير معهد الآفاق ومختار مدينة صور سامر شغري.