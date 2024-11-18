قائد الجيش التقى طرابلسي وأبو الحسن

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب إدغار طرابلسي ثم النائب هادي أبو الحسن، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



كما استقبل الملحق العسكري الروسي العقيد Urii Penkov، وتم التداول في تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

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