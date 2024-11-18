إخلاء مدرسة من النازحين في القبة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن بدء إخلاء مدرسة الفارابي في منطقة القبة - طرابلس من النازحين، لإعادة فتحها امام الطلاب واستكمال العام الدراسيّ.

وقد حضرت قوة من الجيش إلى إلمكان، لمنع وقوع إشكال بين النازحين ومتظاهرين من أهالي الطلاب.