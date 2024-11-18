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لبنان

إخلاء مدرسة من النازحين في القبة

Lebanon 24
18-11-2024 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن بدء إخلاء مدرسة الفارابي في منطقة القبة - طرابلس من النازحين، لإعادة فتحها امام الطلاب واستكمال العام الدراسيّ.
وقد حضرت قوة من الجيش إلى إلمكان، لمنع وقوع إشكال بين النازحين ومتظاهرين من أهالي الطلاب.
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