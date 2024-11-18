سعد زار محافظ الجنوب في سرايا صيدا

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زار الامين العام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، في مكتبه في سرايا صيدا، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في ظل إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، مع التركيز على أوضاع النازحين واحتياجاتهم المتزايدة.واستعرض سعد، وفي بيان لمكتبه، مع المحافظ ضو "حجم المساعدات التي تصل إلى المحافظة وآليات توزيعها، حيث شدد المحافظ على التزام الشفافية والعدالة في عمليات التوزيع".وأوضح "أن المساعدات المتوافرة حتى الآن لا تغطي سوى جزء بسيط من الحاجة الفعلية، ما يستدعي تكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات".وخلال اللقاء، أثنى سعد على "الجهود الحثيثة التي يبذلها المحافظ وفريق عمل المحافظة، بما في ذلك غرفة العمليات في صيدا وجزين وصور، في إدارة عمليات الإغاثة وتلبية احتياجات مراكز النزوح المنتشرة في المدن والبلدات الجنوبية".كما نوه بدور اتحادات البلديات، بخاصة اتحاد بلديات صيدا الزهراني، واتحادات البلديات في جزين وصور، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي والجمعيات الأهلية، الذين يواصلون تقديم الدعم للأهالي في ظل الظروف الراهنة.ووجه سعد تحية تقدير إلى "أهالي الجنوب الذين يواصلون صمودهم في مدنهم وبلداتهم وقراهم، رغم استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي عليهم". ودعا الجهات المعنية إلى "تعزيز هذا الصمود من خلال توفير المقومات الأساسية التي يحتاجها المواطنون لمواجهة التحديات".وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الأطراف، لضمان متابعة التطورات والعمل على تلبية احتياجات الأهالي في ظل هذه الظروف الصعبة". (الوكالة الوطنية للإعلام)