لبنان يودّع لاعب كرة السلة الدولي محمد بكري

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نعى الاتحاد اللبناني لكرة السلة اللاعب الدولي السابق في منتخب لبنان والنادي الرياضي بيروت محمد بكري الذي توفي في فرنسا.وتقدّم رئيس واعضاء الاتحاد من عائلة الراحل ومن اللجنة الادارية للنادي الرياضي بيروت ومن عائلة كرة السلة اللبنانية "بأحر التعازي لرحيل بكري اللاعب الخلوق والمميّز الذي كانت له صولات وجولات في ميدان كرة السلة وكان من نجوم لبنان والشرق الأوسط القرن الماضي ".وفي نبذة شخصية عن بكري، فلقد لمع نجمه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لاعبا ناشئا في بداية السبعينيات، ثم لاعبا ضمن منتخب لبنان للرجال وفريق النادي الرياضي بيروت. واشتهر بتسديداته الصائبة والمتقنة. وكانت نسبة تسديداته الناجحة عالية جدا وشكل مع عدد من زملائه في المنتخب والنادي الرياضي مجموعة كان من الصعوبة الفوز عليها. وخلال مسيرته ونال العديد من الجوائز والألقاب.في بداية سبعينات القرن الماضي، لفت نظر المراقبين وتدرج نحو الفريق الاول في النادي الرياضي وانضم الى منتخب لبنان للرجال. كما انضم الى منتخب الجامعات وشارك ضمن بعثة لبنان في الأولمبياد الجامعي في المكسيك عام 1979، ونال جائزة المركز الثالث كأفضل هداف. كما انضم الى فريقي الجامعة العربية والمقاصد وتخرج مهندسا من الجامعة العربية، ثم اكمل الدكتوراه في فرنسا وعمل في مهنته في فرنسا. (الوكالة الوطنية للإعلام)