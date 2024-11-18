مشيخة العقل تدعو إلى الوحدة وتجنب السجالات العقيمة في ظل الأزمة الراهنة

نوّه المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، في بيان بالنقاشات الايجابية الراقية والمسؤولة التي تحصل في بعض البرامج التلفزيونية وتدل على ان اللبنانيين واعون لوضع وطنهم وحرصاء على ايجاد الحلول المناسبة، للخروج من الأزمة المعقدة الراهنة.

Advertisement

أضاف البيان:" الجميع متأثرون بالحرب، وما يسببه العدوان من سقوط شهداء وجرحى، عدا التدمير الممنهج للقرى والتجمعات السكنية وتعاظم الاعمال العسكرية والحربية، بما في ذلك الاستهدافات والاغتيالات التي تطال الجسم الإعلامي أيضا وآخرهم الحاج محمد عفيف".



وحثّت مشيخة العقل في البيان الجميع على وعي وإدراك دقة وخطورة المرحلة، والترفع عن السجالات العقيمة وتسجيل النقاط الوهمية، فيما البلد ينحدر بسرعة نحو المجهول، والانهيار يتزايد يوما بعد يوم. (الوكالة الوطنية للإعلام)