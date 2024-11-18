خلف: قومنا خائف على حاضره

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قال النائب ملحم خلف في تصريح له:" كفانا فشلاً! لقد طفح الكيل... أتخمنا من فشلكم الذريع في جميع الميادين. فشلتم في ادارة الدولة، وفشلتم في ادارة المؤسسات، فعطلتموها ودمرتموها وخربتموها، وفشلتم في الحفاظ على الامانة الوطنية، وفشلتم في خدمة الناس وفي حب الناس وحب الوطن، وحوّلتم اداء الحقوق الى مِنَّة واستغللتكم مواقعكم والمناصب".أضاف:"قد لا يكون في الفشل عيب، انما استمراركم في الفشل ومحاولاتكم لتبريره أثقلت حياة الناس، وجعلت منها عسراً وضيقاً متواصلاً.حبكم لأنفسكم وللمال، وعجزكم المتمادي واستمراركم في النهج التقاسمي والتحاصصي للسلطة نفسه ، وعدم تحملكم المسؤولية، لا بل إساءتكم الامانة الى حد تعطيل الدولة ومؤسساتها وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، كلها معاص تفرض عليكم التنحي واتاحة الفرصة لمن هو كفء كي يتحمل المسؤولية مكانكم".واشار الى ان "أهلنا مشردون، أُناسنا محبطون، قومنا خائف على حاضره ومرعوب على مستقبل اولاده، كبارنا كما صغارنا يقتلون بالعشرات كل يوم، قرانا ومدننا تدمّر، وأنتم يا أيها الذين تدعون تولي السلطة عميانٌ، طرشٌ، بكمٌ، عاجزون ومتخاذلون. انتخبوا رئيساً للجمهورية فوراً وبحكم القانون!" (الوكالة الوطنية للإعلام)