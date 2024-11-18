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لبنان

مولوي عقد اجتماعًا مع نواب وفاعليات صيدا لبحث الوضع الأمني

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:30
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استقبل وزير الداخلية بسام مولوي في مكتبه بالوزارة، النواب: عبد الرحمن البزري، اسامة سعد، ميشال موسى، شربل مسعد، والنائبة السابقة بهية الحريري، مع وفد من فاعليات مدينة صيدا.
وتم البحث في شؤون مدينة صيدا على المستويات كافة ، لاسيما فيما خص النازحين.
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وجرى عرض للوضع الأمني في صيدا، وسائر المناطق اللبنانية، وضرورة تعزيزه وتضافر الجهود بين الجميع في هذه المرحلة حماية للبنان واهله.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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