مولوي عقد اجتماعًا مع نواب وفاعليات صيدا لبحث الوضع الأمني

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استقبل وزير الداخلية بسام مولوي في مكتبه بالوزارة، النواب: عبد الرحمن البزري، اسامة سعد، ميشال موسى، شربل مسعد، والنائبة السابقة بهية الحريري، مع وفد من فاعليات مدينة صيدا.وتم البحث في شؤون مدينة صيدا على المستويات كافة ، لاسيما فيما خص النازحين.وجرى عرض للوضع الأمني في صيدا، وسائر المناطق اللبنانية، وضرورة تعزيزه وتضافر الجهود بين الجميع في هذه المرحلة حماية للبنان واهله.(الوكالة الوطنية للإعلام)