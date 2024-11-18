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لبنان

للمرّة الأولى... ما الذي قصفه "حزب الله" بالصواريخ؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:51
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مستوطنة حوسن للمرّة الأولى بصليةٍ صاروخية".‏
 
 
 
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