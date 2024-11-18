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لبنان

السنيورة استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان في زيارة وداعية

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:10
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، بعد ظهراليوم في مكتبه في بلس القائم باعمال سفارة الكويت في لبنان الوزير المفوض عبد الله سليمان الشاهين، في زيارة وداعية، وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف الجوانب.

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 من جهة ثانية، يغادر الرئيس السنيورة بيروت اليوم متوجها الى الكويت في زيارة يلتقي بها المسؤولين الكويتيين.

 
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