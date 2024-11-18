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لبنان

إستشهاد مسعفين إثنين في قانا

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:17
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدوّ الإسرائيلي واصل خرق القوانين الدولية والأعراف الانسانية وشن غارة استهدفت نقطة تموضع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في بلدة قانا ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين.
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