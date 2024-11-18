"حزب الله" نعاهم... من استشهد مع محمد عفيف يوم أمس؟

نعى "حزب الله" في بيان موسى حيدر من مواليد 1969 من بلدة مركبا، ومحمود الشرقاوي من مواليد 1970 من بلدة أرزي وهلال ترمس من مواليد 1988 من بلدة طلوسة، وحسين رمضان من مواليد 1992 من بلدة عرمتى، بعدما استشهدوا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت أمس مسؤول العلاقات الإعلاميّة في "الحزب" محمد عفيف، في رأس النبع.

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