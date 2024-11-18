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لبنان

في بلدة جنوبيّة... سماع إنفجارات عنيفة

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دويّ انفجارات عنيفة في بلدة كفركلا الجنوبيّة.
 
 
ورجّحت المعلومات أنّ العدوّ الإسرائيلي يقوم بتفخيخ وتفجير منازل في البلدة.
 
 
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كفركلا

انفجارات

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