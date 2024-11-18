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لبنان

إليكم عدد الشهداء والجرحى في غارتيّ رأس النبع ومار الياس

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:06
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع - بيروت أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة ستة عشر آخرين بجروح.
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وفي حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية المعادية على مار الياس بيروت فقد أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح.
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