إليكم عدد الشهداء والجرحى في غارتيّ رأس النبع ومار الياس

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع - بيروت أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة ستة عشر آخرين بجروح.وفي حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية المعادية على مار الياس بيروت فقد أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة وإصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح.