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لبنان

سحب جثامين 11 شهيدًا من بلدات في قضاء صور

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:43
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تمكن الصليب الأحمر بمؤازرة الجيش من سحب جثامين 11 شهيدا من بلدات جويا، جبال البطم، الشعيتية، الرمادية، دير قانون رأس العين في قضاء صور، كانوا استشهدوا في غارات معادية استهدفت هذه البلدات منذ ايام. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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