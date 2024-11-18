سحب جثامين 11 شهيدًا من بلدات في قضاء صور

تمكن الصليب الأحمر بمؤازرة الجيش من سحب جثامين 11 شهيدا من بلدات جويا، جبال البطم، الشعيتية، الرمادية، دير قانون رأس العين في قضاء صور، كانوا استشهدوا في غارات معادية استهدفت هذه البلدات منذ ايام. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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