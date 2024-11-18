Advertisement

لبنان

نتنياهو يتحدّث عن سبب إغتيال نصرالله.. وماذا قال عن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1280126-638675494797597535.png
Doc-P-1280126-638675494797597535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "قررنا التوجّه شمالا وإعادة مواطنينا هناك إلى ديارهم"، وأضاف: "نُركز على ضرب القدرات الصاروخية لـ"حزب الله".
 
 
وزعم نتنياهو قائلاً "دمرنا من 70 إلى 80% من القدرات الصاروخية لـ"حزب الله". وأضاف: "أمرت بقتل حسن نصرالله لأنه ليس قائدا لـ"حزب الله" فحسب بل لأنه كان قائدا مهما جدا وهو الابن المدلل للمرشد الإيراني خامنئي والمشرف على خطة تدمير إسرائيل".
Advertisement
 
 
وقال: "نُواصل عمليتنا البرية في لبنان ونُواصل قتل قياديي حزب الله من أجل تحجيم حلقة النار التي تحيط بنا". وتابع: "ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا".
 
ولفت نتنياهو إلى أنّ "المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني".
 
 
وتابع: "بايدن قال لي إن دخلتم غزة بريا فستكونون بمفردكم وسنوقف شحنات الأسلحة النوعية لإسرائيل وقلت له سنقاتل بأظافرنا إن اضطررنا لذلك". وقال: "دمرنا جانبا كبيرا من القدرات العسكرية لحماس ربما لم نكمل ذلك بعد لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد".
 
 
وأشار نتنياهو إلى أن "الحرب التي نخوضها هي في الأساس ضدّ إيران التي رفعت شعار تدميرنا".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ أعضاءً من الكنيست قاطعوا كلمة لنتنياهو، بينما أمر رئيس الكنيست الحراس بطرد أجانب بينهم ممثلون عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة من قاعة الكنيست.
 

 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2024-11-18
12:26 | 2024-11-18
12:04 | 2024-11-18
12:00 | 2024-11-18
11:54 | 2024-11-18
11:47 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24