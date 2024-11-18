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لبنان

ميقاتي: قرار "الأونيسكو" بشأن "آثار لبنان" يشكّل صفعة للعدو

Lebanon 24
18-11-2024 | 11:54
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علق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على القرار الصادر  لمصلحة لبنان عن اللجنة التابعة لمنظمة الاونيسكو والمعنية بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، فقال ان "هذا القرار الذي نص على تأمين الحماية المعززة للمواقع الاثرية اللبنانية المهددة بفعل العدوان الاسرائيلي والتي تقدم لبنان بمراجعة بشأنها، يشكل انتصارا للحق وصفعة مدوية للعدو الاسرائيلي المستمر في عدوانه التدميري على لبنان".
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وقال ان "هذا القرار يشكل رادعا قويا ضد العدو الاسرائيلي لكونه يعتبر الاعتداء على المواقع الاثرية بمثابة جريمة حرب توجب ملاحقة المعتدي امام المحاكم الدولية".
 
وتقدم رئيس الحكومة بالشكر من وزارة الخارجية على الجهد الذي بذلته. كما شكر وزارة الثقافة وبعثة لبنان لدى الاونيسكو على الجهد الذي بذلاه في سبيل اصدار القرارات ذات الصلة بالمراجعة اللبنانية لحماية المواقغ الاثرية اللبنانية".
وقال ان "المطلوب من كل الدول واصحاب القرار انهاء العدوان الاسرائيلي الدموي والتدميري على لبنان وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701".

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