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لبنان

أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:06
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في اعتداء هو الثالث من نوعه على العاصمة بيروت خلال 24 ساعة، استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، شقّة سكنية في منطقة زقاق البلاط.
 
ويأتي هذا الاستهداف بعد قصفٍ طال منطقة رأس النبع، أمس الأحد، حيث اغتال العدو مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف بغارة طالت مبنى القيادة المركزيّة لحزب البعث العربي الإشتراكي.
 
كذلك، طالت غارة إسرائيلية أخرى منطقة مار الياس في بيروت حيث تم استهداف مبنى يتضمن شققاً سكنية ومحلات تجارية.
 
ماذا تقول آخر المعلومات عن غارة زقاق البلاط؟
 
- الغارة تمّت بواسطة صاروخ استهدف مبنى يضم شققاً سكنية
 
- القصف استهدف مكتب المختار حسن شومان ومقهى مجاوراً كان مكتظاً بالمُواطنين
 
- وزارة الصحة تحدثت عن سقوط 5 شهداء و24 جريحاً كحصيلة أوليّة جرّاء الغارة
 
- المنطقة المستهدفة في زقاق البلاط تضمّ نازحين من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت
 
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