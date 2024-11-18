رسمياً.. هذا هو عدد شهداء وجرحى "غارة زقاق البلاط"

أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الإثنين، أنّ الغارة الإسرائيلية التي طالت منطقة زقاق البلاط في بيروت، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح.

ماذا تقول آخر المعلومات عن غارة زقاق البلاط؟

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- الغارة تمّت بواسطة صاروخ استهدف مبنى يضم شققاً سكنية



- القصف استهدف مكتب المختار حسن شومان ومقهى مجاوراً كان مكتظاً بالمُواطنين



- المنطقة المستهدفة في زقاق البلاط تضمّ نازحين من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت - الغارة تمّت بواسطة صاروخ استهدف مبنى يضم شققاً سكنية- القصف استهدف مكتب المختار حسن شومان ومقهى مجاوراً كان مكتظاً بالمُواطنين- المنطقة المستهدفة في زقاق البلاط تضمّ نازحين من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت