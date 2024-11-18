غارات إسرائيلية طالت هذه المناطق.. إليكم آخر التطورات جنوباً

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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت عدد كبير من المناطق الجنوبيّة.وطالت الغارات المنطق التالية: العباسية، جبشيت، السلطانية، يحمر الشقيف، الخرايب، الخيام، مجدل زون، الحوش، كفركلا، معركة، قانا، البازورية، حاريص، الخيام، عين بعال، جويا، كفرا، ياطر، حداثا، انصارية، السماعية، مجدل زون، المدور، القصيبي، بنت جبيل، مجدل سلم.