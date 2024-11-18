بعد انقطاعها.. طريق عام الحوش - عين بعال سالكة

تمكن عناصر الهيئه الصحيه الاسلامية، مساء اليوم الإثنين في مركز الحوش من فتح طريق عام الحوش - عين بعال، رغم القصف المدفعي الذي طال المنطقة بعد الغارة، واصبحت الطريق سالكة امام السيارات.

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