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لبنان

بعد انقطاعها.. طريق عام الحوش - عين بعال سالكة

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:56
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تمكن عناصر الهيئه الصحيه الاسلامية، مساء اليوم الإثنين في مركز الحوش من فتح طريق عام الحوش - عين بعال، رغم القصف المدفعي الذي طال المنطقة بعد الغارة، واصبحت الطريق سالكة امام السيارات.
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