مطر بعد زيارته البخاري: اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية

كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "أكس" بعد زيارته سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة: "تم خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في لبنان".

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