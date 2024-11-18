Advertisement

لبنان

مطر بعد زيارته البخاري: اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1280213-638675594910823821.png
Doc-P-1280213-638675594910823821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "أكس" بعد زيارته سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة: "تم خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في لبنان". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير السعودي وليد بخاري لميقاتي: من الضروري الوصول إلى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
19/11/2024 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري لـ"الجديد": تحرك المملكة عبر المساعدات سيترجم بالتأكيد إلى جهود دبلوماسية لوقف النار والتهدئة
lebanon 24
19/11/2024 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الرئيس نجيب ميقاتي: شكرنا السفير السعودي وليد بخاري على المساعدات وأكد لي أن هذه البداية كما سنطلع السفير على احتياجاتنا الطارئة
lebanon 24
19/11/2024 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستقبل السفير السعودي وليد بخاري بعد وصول أوّل طائرة مساعدات من المملكة العربية السعودية
lebanon 24
19/11/2024 00:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد بخاري

إيهاب مطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-11-18
17:10 | 2024-11-18
16:59 | 2024-11-18
16:52 | 2024-11-18
16:49 | 2024-11-18
16:42 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24