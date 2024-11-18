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لبنان

وفد من نقابة المحامين في طرابلس يزور فرنجية وتأكيد على تحقيق العدالة في وجه الإجرام الإسرائيلي

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:00
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استقبل النائب طوني فرنجيه اليوم الإثنين، وفداً من أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، ضم الفائز في عضوية المجلس عن "تيار المرده" المحامي طوني فرنجيه والفائزة عن "تيار المستقبل"، المحامية رنا فتفت، وعضو النقابة المحامي إبراهيم حرفوش، في دارته في زغرتا. 
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وشكر المحامون خلال اللقاء، فرنجيه على دعمه الدائم للنقابة وللعمل النقابي سعياً وراء صون حقوق المحامين وتعزيز قدرتهم على الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة، ما يخدم المواطن اللبناني ويعزز فرص الاستقرار الاجتماعي.

وتمّ تأكيد أهمية رفع الصوت دائما والمطالبة بتحقيق العدالة في وجه آلة الإجرام الإسرائيلية التي ترتكب أفظع المجازر منتهكة كلّ المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
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