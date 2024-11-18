وفد من نقابة المحامين في طرابلس يزور فرنجية وتأكيد على تحقيق العدالة في وجه الإجرام الإسرائيلي

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وشكر المحامون خلال اللقاء، فرنجيه على دعمه الدائم للنقابة وللعمل النقابي سعياً وراء صون حقوق المحامين وتعزيز قدرتهم على الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة، ما يخدم المواطن اللبناني ويعزز فرص الاستقرار الاجتماعي.وتمّ تأكيد أهمية رفع الصوت دائما والمطالبة بتحقيق العدالة في وجه آلة الإجرام الإسرائيلية التي ترتكب أفظع المجازر منتهكة كلّ المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.