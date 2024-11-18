الأسواق تفتقد روّادها... موسم الأعياد مُرحّل

Advertisement

يبدو ان العيد هذا العام سيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة والتي بالرغم من الازمة الاقتصادية، أبى اللبنانيون تجاهل موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الا ان الأسواق التجارية والمحال لم تشهد حتى اللحظة ما يدلّ على اقتراب أي مناسبة، وسط ما تمرّ به البلاد من حرب ونزوح داخلي.وتغيب ملامح الأعياد والتحضيرات لها عن الاسواق، فالمحال التجارية تقفل أبوابها عند السابعة مساًء حتى أن البعض منها لا ينتظر هذا الوقت ويغلق عند الخامسة، نظراً لقلّة اقبال اللبنانيين على شراء ما هو "غير أساسي او ضروري".أما المراكز التجارية الكبرى، فقرر بعضها استثنائياً استقبال روّادها لغاية الحادية عشرة ليلا.