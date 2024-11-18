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لبنان

الأسواق تفتقد روّادها... موسم الأعياد مُرحّل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2024 | 15:15
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يبدو ان العيد هذا العام سيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة والتي بالرغم من الازمة الاقتصادية، أبى اللبنانيون تجاهل موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الا ان الأسواق التجارية والمحال لم تشهد حتى اللحظة ما يدلّ على اقتراب أي مناسبة، وسط ما تمرّ به البلاد من حرب ونزوح داخلي.
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وتغيب ملامح الأعياد والتحضيرات لها عن الاسواق، فالمحال التجارية تقفل أبوابها عند السابعة مساًء حتى أن البعض منها لا ينتظر هذا الوقت ويغلق عند الخامسة، نظراً لقلّة اقبال اللبنانيين على شراء ما هو "غير أساسي او ضروري".

أما المراكز التجارية الكبرى، فقرر بعضها استثنائياً استقبال روّادها لغاية الحادية عشرة ليلا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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