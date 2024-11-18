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لبنان

شري تعليقاً على غارة "زقاق البلاط": عناصر الحزب لا يتواجدون بين المدنيين

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:00
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صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" أمين شري، اليوم الإثنين بعد استهداف العدو الإسرائيلي منطقة زقاق البلاط في بيروت، بأن "الاحتلال من خلال عدوانه على بيروت يهدف إلى ترويع الناس وخلق موجة نزوح جديدة".
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وأكّد أنّ "عناصر حزب الله لا يتواجدون بين المدنيين، والعدو الإسرائيلي يحاول كسر عزيمة الناس، وما يحصل من اعتداءات على بيروت هو للضغط على الدولة اللبنانية في ظل الحديث عن مجرى اتفاق ممكن"، مضيفاً أنّ "الاحتلال يحاول كسر عزيمة الناس وتخويف أهل بيروت".

وشدد على أنه "إذا أراد الاحتلال الضغط على الدولة اللبنانية من خلال المدنيين فإن هؤلاء أهل تضحية وصبر ويتمسكون بالسيادة". (روسيا اليوم) 
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