شري تعليقاً على غارة "زقاق البلاط": عناصر الحزب لا يتواجدون بين المدنيين

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وأكّد أنّ "عناصر حزب الله لا يتواجدون بين المدنيين، والعدو الإسرائيلي يحاول كسر عزيمة الناس، وما يحصل من اعتداءات على بيروت هو للضغط على الدولة اللبنانية في ظل الحديث عن مجرى اتفاق ممكن"، مضيفاً أنّ "الاحتلال يحاول كسر عزيمة الناس وتخويف أهل بيروت".وشدد على أنه "إذا أراد الاحتلال الضغط على الدولة اللبنانية من خلال المدنيين فإن هؤلاء أهل تضحية وصبر ويتمسكون بالسيادة". (روسيا اليوم)