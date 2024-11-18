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لبنان

آخر خبر.. ماذا أبلغت إسرائيل أميركا بشأن لبنان؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:32
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نقل موقع "آكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "تكثيف الغارات الجويّة على العاصمة اللبنانية بيروت، هو لزيادة الضغط على حزب الله ليقبل بإتفاق وقف إطلاق النار".
 
كذلك، ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، وفق "آكسيوس"، أنَّ إسرائيل طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برسالة جانبية بضمان حرية تحركها في لبنان.
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واليوم، أعلن الموقع ذاته أن المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجائه زيارة إلى بيروت إلى حين الحصول على توضيحات أكثر بخصوص موقف لبنان حيال اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، 
إلا أنه إثر ذلك، تحدث الموقع نفسه عن أن هوكشتاين سيأتي إلى بيروت، فيما قال مسؤول لبناني كبير لـ"رويترز" إنه من المقرر أن يصل هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
 
بدوره، أكد بري لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء، مستغرباً كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري.
 

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