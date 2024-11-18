مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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"ما تقول فول ليصير بالمكيول", والامور بخواتيمها مقولة لطالما تمسك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال التعاطي مع مختلف الاستحقاقات والملفات الأساسية فكيف بملف وقف اطلاق النار في لبنان الذي يوليه الرئيس بري اهتماما إستثنائيا بالتوازي مع ملف النازحين.المؤتمن على ملف التفاوض عكف على قراءة مسودة الاتفاق الاميركي بالتنسيق والتواصل مع رئيس الحكومة بعد رد حزب الله على مضمون بنودها.وبانتظار عودة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الى بيروت خرجت من عين التينة اشارات ايجابية نقلها وزير العمل مصطفى بيرم عن الرئيس بري وهي إشارات تقاطعت مع موجة من التفاؤل نشرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد ان رد لبنان على الورقة الاميركية كان ايجابيا.والى حين تصاعد الدخان الابيض ايذانا بوقف العدوان فإن الدخان الاسود بفعل العدوان الاسرائيلي لا يزال يخيم على لبنان من جنوبه الى بقاعه مع تنفيذ جيش العدو حزاما ناريا على المدن والقرى ولاسيما منها النبطية وصور فيما تم ارتكاب مجزرة جديدة بحق الطواقم الطبية والاسعافية في بلدة برعشيت الجنوبية.في مقابل جنون العدو تجاه البشر والحجر صفعات مؤلمة يتلقاها من المقاومين على الحدود وداخل المستوطنات والثكنات والقواعد العسكرية والامنية واخرها في المقر المستحدث لقيادة لواء غولاني ومقر قيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا اضافة الى تجمعات جنوده في المناطق الحدودية ولاسيما في الخيام.في العاصمة بيروت التي لملمت اليوم جراحها واثار العدوانين الغاشمين على منطقتي راس النبع ومارالياس تاكيد من اهالي العاصمة على الوحدة ودعم وتأييد المقاومة.هوكستين أجل زيارته الى بيروت أم لم يؤجلها؟ الاخبار الواردة من واشنطن بعد ظهر اليوم حيرت المتابعين.ففي البدء ذكر موقع اكسيوس ان هوكستين أجل زيارته الى لبنان، لأن الاخير ينتظر ان يوضح لبنان موقفه من اتفاق التسوية. وهو ما اكده مسؤول اميركي قال ان حكومته تنتظر اجابات من الجانب اللبناني قبل مجيء هوكستين الى بيروت. وبعدما بدا ان الامور وصلت الى الحائط المسدود، عاد موقع اكسيوس ليورد ان المبعوث الاميركي سيتوجه الى بيروت قريبا. فما سبب لعبة عض الاصابع هذه؟الواضح ان اسرائيل لم تقتنع بداية بالاجابات اللبنانية، وخصوصا بالنسبة الى امرين: تشكيل لجنة المراقبة الدولية ومهامها، واعطاء اسرائيل حرية الحركة في حال تعرض امن اسرائيل للخطر. وقد طلبت ايضاحات وضمانات اقوى.والارجح ان هذه الايضاحات او الضمانات قدمت لها، ما حمل هوكستين على تغيير موقفه، واعلانه انه سيأتي الى لبنان.توازيا، كان نتنياهو يرفع السقوف بل يتخطى كل السقوف، اذ اعلن امام الكنيست ان اسرائيل تفاوض فقط تحت النار وتفاوض بقوة، كما جدد تمسكه باهداف الحرب معلنا انه لن يوقفها قبل تحقيق النصر الكامل، واضاف: اذا دعت الحاجة سنقاتل باظافرنا. فكيف سيتصرف لبنان؟ وماذا سيفعل حزب الله؟ هل هو مستعد للتنازل فعلا لا قولا ام انه يناور ما يعزز فرضية ان يبقى الجحيم اللبناني مفتوحا من الان وحتى العشرين من كانون الثاني؟أجواء الحذر تتعزز، وخصوصا ان المصادر المقربة من هوكستين تعتبر انه يقوم بمسعى الفرصة الاخيرة، وانه في حال عدم نجاحه فيه فانه سيترك المهمة للمبعوث الرئاسي الجديد ، الذي لن يبدأ حراكه الا بعد دخول دونالد ترامب البيت الابيض.الكرة في ملعب اللبنانيين – بحسب زعم الصهاينة والاميركيين، وهم يعلمون ان لا ملاعب لدينا بل لدينا الميدان، وهناك كل شيء يكتب بالدم القاني وعزم الرجال، ولن يقدر احد على تبديل حرف مما يخط وفق سيادة لبنان، وان عجل او اجل المبعوث الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين زيارته الى بيروت للبحث في مقترح وقف اطلاق النار الذي قدمته بلاده للرئيس نبيه بري قبل ايام.فالثابتة اللبنانية بحسب الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي هي تطبيق القرار 1701 دون زيادة او نقصان، ولا مكان لاي طرح او حواشي تنتقص من الكرامة الوطنية لخدمة الاحتلال، اما الشرط الذي يتعلق بحرية التحركات العسكرية “لإسرائيل” في لبنان فلم يسمع به لبنان الرسمي وهو مجرد تكهنات.ورغم ان الاعلان الرسمي اللبناني من الرئيسين بري وميقاتي هو الرد الايجابي على الورقة الاميركية لوقف العدوان الاسرائيلي، مع الحاجة الى نقاش بعض النقاط ، فقد رمى الاعلام العبري والاميركي قنبلة دخانية على طاولة المفاوضات، معلنين عن تأجيل هوكشتاين لزيارته التي كانت متوقعة غدا الى بيروت بانتظار رد واضح من لبنان.فهل اوضح من هذه المناورة المكشوفة والممجوجة من هؤلاء؟ وهل بات العنوان التفاوض تحت الكذب والنار؟لبنان قال ما عنده بكل ايجابية ووضوح، ورجاله يقولون كل يوم انهم قادرون، وليسألوا مستوطنة شتولا الواقعة عند الحافة الامامية والتي تلقت صاروخا موجها اصاب تجمعا للجنود الصهاينة فيها، وما يعنيه من صاروخ موجه يعني انه من مسافة ليست ببعيدة، بل من قلب ميدان المواجهات. وليسألوا المستوطنات الجديدة التي ضمها المجاهدون الى جداول النار من “حوسن” الى “كرم بن زيمرا” في الجليل.ولن يستطيع كل الاجرام الصهيوني تغيير شيء، وان حاول تكثيف العدوان على العاصمة بيروت، فبعد اغتيال مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف ومجموعة من اخوانه بغارة على راس النبع بالامس، واستهداف محل تجاري في منطقة مار الياس، استهدفت طائراته قبل قليل منطقة زقاق البلاط ، الحي السكني المقتظ بالمدنيين، ما اوقع عدة اصابات.الجو الاميركي العام، العابر لخطوط التماس السياسية بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب، مع إنهاء الحرب.أوروبا من غربها إلى شرقها، والدول العربية جميعها، مع وضع حد للقتل والتدمير.والموقف اللبناني الجامع، المعبر عنه من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، المفوض بالتفاوض من قبل حزب الله، مع وقف إطلاق النار.أما بينامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الذي قتل خلال عام ونيف، خمسين ألف فلسطيني، وحوالى أربعة آلاف لبناني، كما دمر البيوت فوق رؤوس الأطفال، فيبدو حتى الآن في مكان آخر، أو على الأقل هذا ما يستشف من مواقفه اليوم أمام الكنيست، حيث جزم أن المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف، مجددا المطالبة بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ومؤكدا أن الرد على الحزب ينبغي أن يكون وقائيا من خلال منعه من إعادة بناء قدراته، ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا. ولفت نتنياهو إلى ثلاثة خيارات قدمت إليه حول سبل التعامل مع الحزب، قبل أن يضيف: كان لي خيار رابع هو تدمير القدرات الصاروخية لحزب الله.كل ذلك، على وقع مواجهات ضارية على ارض الجنوب، تمتد من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية الى الغربية، حيث يتصدى عناصر حزب الله لمحاولة الجيش الاسرائيلي فرض كماشة ميدانية تطبق على خط الدفاع الثاني، بعد الحافة الأمامية، وتحاصر مدينة بنت جبيل، برمزيتها الكبرى للمقاومة في لبنان.لكن، في انتظار نتائج الميدانين العسكري والسياسي، علامة رجاء من الأونيسكو، حيث أعلن وزير الثقافة أن المنظمة قررت منح الحماية المعززة ضد العدوان الإسرائيلي لأربعة وثلاثين موقعا أثريا لبنانيا بناء على طلبها. ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال بالقرار، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المطلوب من كل الدول واصحاب القرار انهاء العدوان الاسرائيلي الدموي والتدميري على لبنان وتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701.حين يكون التفاوض تحت النار والغارات والاغتيالات، فهل يمكن تسميته تفاوض؟هذا أسلوب إسرائيل، فما هو أسلوب الطرف الآخر، حزب الله؟ نحن أمام واقع غير متكافئ :إسرائيل تغير وتغتال وتحاول التقدم على الأرض، وحزب الله يقصف ويحاول قدر المستطاع أن يصل بصواريخه إلى العمق الأسرائيلي. هوكستين، الموفد الأميركي، كان ينتظر أن تقلع طائرته إلى لبنا ن, وكأنه كان قبل الإقلاع ينتظر تقريرين: الأول ديبلوماسي والثاني ميداني، والتقريران متلازمان، التقرير الديبلوماسي عن موقف حزب الله من الورقة الأميركية، ويبدو أن هوكستين تبلغه ولم يكن إيجابيا، فعلق موعد الإقلاع.وبالتلازم مع التقرير الديبلوماسي غير المشجع، لا بل المحبط، بدا التقرير الميداني أكثر وضوحا.العمليات الميدانية مستمرة على الأرض، البارز فيها اليوم أن إسرائيل تستخدم قنابل تحدث دمارا هائلا، كما تقول الزميلة أمال شحاده،كما وان إسرائيل أدخلت وحدة مدفعية إلى الأراضي اللبناني, ما يعني التقدم في التوغل ، ما يعني أن شرط ابتعاد حزب الله ينفذه الجيش الاسرائيلي بالنار . وقد تعمد نشر صور وفيديوهات للتأكيد على ما يعلنه.مساء بيروت اصبح مسيجا بالنار مناطق ملء ناسها, أحياء مكتظة بنازحين ومقيمين, حولتها اسرائيل الى اهداف وبعد مار الياس.. ضرب العدو في زقاق البلاط بصاروخين من مسيرة استهدفت بقعة جغرافية تشهد على كثافة سكانية حتى الساعة هناك شهداء وجرحى ولا تزال عمليات رفع الانقاض وانتشال الضحايا مستمرة.وهذه هي لغة التفاوض التي يديرها نتنياهو ويفرضها على بيروت وواشنطن ويعلنها عبر الكنيست من دون وجل وبتحد للاميركيين الذين قال إنه تجاوز آراءهم في غزة واضاف نتيناهو في خطاب الاشتباك امام معارضين ومؤيدين : لقد ابلغت الأميركيين بأنه إذا ما تطلبت الحاجة فسنحارب بأظافرنا فالمفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وبحرية التحرك في لبنانوفي رده على المقترح الاميركي قال نتنياهو: قدمت لنا ثلاثة خيارات بشأن التعامل مع حزب الله لكن كان لي خيار رابع هو تدمير القدرات الصاروخية للحزب والتصريحات بالصواريخ هذه، قادت الى بلبلة في سوق التفاوض وانعكست على حركة الموفد الاميركي اموس هوكستين.إذ سرب موقع اكسيوس أن زيارته لبنان أرجئت لكنه لم يلغها نهائيا، لكن مراسلة الجديد من واشنطن الزميلة جوزفين ديب اكدت عن مصادر اميركية ان هوكستين سيصل قريبا جدا الى بيروت وبدا ان اسرائيل سعت الى استباق مرحلة التفاوض برشقات هدامة من كل الجهات عبر الغارات اولا.. ثم من خلال تعطيل حركة الموفد الاميركي ورمي كرة الرفض على لبنان الذي وللمرة الاولى اجمع على تقديم الايجابيات.هي ساعات عصيبة ومحفوفة بخطر المناورات الاسرائيلية التي ستتكرر في الميدان الامني والدبوماسي على حد سواء وبنك اهداف نتنياهو يتعرض للافلاس عسكريا بعدما اصبحت غارات العدو تتركز على المدنيين والاماكن المأهولة. اما في الميدان البري فإن جيشه يحاول التوغل من جهات عدة من دون ان يكون له موطىء قدم حتى الان على ارض الجنوب.