ما صحة خبر استشهاد سيلين حيدر؟

لا تزال لاعبة منتخب لبنان للسيدات لكرة القدم سيلين عباس حيدر، التي أُصيبت في الشياح، على قيد الحياة وهي حالياً في غرفة العناية الفائقة. أما خبر استشهادها فهو مجرد شائعات وكذب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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