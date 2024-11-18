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لبنان

ما صحة خبر استشهاد سيلين حيدر؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 16:15
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لا تزال لاعبة منتخب لبنان للسيدات لكرة القدم سيلين عباس حيدر، التي أُصيبت في الشياح، على قيد الحياة وهي حالياً في غرفة العناية الفائقة. أما خبر استشهادها فهو مجرد شائعات وكذب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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لبنان

رياضة

سيلين حيدر

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