حصيلة محدثة لغارة زقاق البلاط.. كم أصبح عدد الشّهداء والجرحى؟

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة ثانية وغير نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص.ورفعت أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء، في ظل معطيات تفيد بأن شخصين لا يزالان مفقودين.أما عدد الجرحى فبلغ واحدا وثلاثين شخصا.