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لبنان

تحذير للبنانيين.. رسالة مشبوهة تصلكم وهذا نصّها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2024 | 16:42
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تلقى لبنانيّون مؤخراً رسالة مشبوهة تفيد بأنها تطلب من النازحين إدراج بياناتهم ضمن قوائم إلكترونيَّة لمنحهم مساكن آمنة وسط الحرب القائمة مع إسرائيل.
 
وذكرت المعلومات أنَّ هذه الرسالة تتضمن رابطاً باسم "غوغل شيتس"، في حين أنَّ الضغط عليه يؤدي إلى صفحاتٍ غير مرتبطة بتطبيق "غوغل" على الإطلاق.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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