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لبنان

خلال الحرب.. كم بلغ عدد شهداء الدفاع المدني؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 16:49
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قال المُدير العام للدفاع المدني ريمون خطّار إنَّ "عدد الشهداء من عناصر الجهاز ارتفع إلى 27 فيما الجرحى بلغ عددهم 76"، مشيراً إلى أنهُ "تم تدمير 32 مركزاً بين تدمير كليّ وجزئي، كما تعرّضت 45 آلية للتدمير". 
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وفي حديثٍ إعلاميّ، قال خطار إن "عناصر الدفاع المدني تعمل 24 ساعة وباندفاع وحماسة للتدخل والمساعدة"، وأضاف: "إلى ذلك، فإننا نسعى إلى الحفاظ على العديد في المراكز تلافياً لتعرّض العناصر للإصابة إذا ما حصل اعتداء في مكان توجّهوا إليه للإغاثة".
 
وأوضح أن "مراكز الدفاع المدني يجب أن تكون محميّة وفق الإتفاقات والمراسيم الدوليّة، وأضاف: "لقد أجرينا كل ما يلزم لتقديم الشكاوى في المحافل الدولية ضدّ إسرائيل بعد أن طال عدوانها مراكزنا".
 
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