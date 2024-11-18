هذا ما استهدفه حزب الله مساء أمس

أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، أنه شنَّ عند الساعة 06:25 من مساء الإثنين هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة - سيتم الإعلان عنها لاحقًا - في مدينة تل أبيب.

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كما استهدف بعمليّة مركّبة عند الساعة 08:45 من مساء الإثنين قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.

وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 10:00 من مساء الإثنين طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو، وتم إسقاطها، وشوهدت تحترق.

واستهدف عند الساعة 12:15 من ليل الإثنين الثلاثاء مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخيّة.