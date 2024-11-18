Advertisement

لبنان

هذا ما استهدفه حزب الله مساء أمس

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1280354-638675945784377583.png
Doc-P-1280354-638675945784377583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، أنه شنَّ عند الساعة 06:25 من مساء الإثنين هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة - سيتم الإعلان عنها لاحقًا - في مدينة تل أبيب.
Advertisement
 
كما استهدف بعمليّة مركّبة عند الساعة 08:45 من مساء الإثنين  قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.
 
وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 10:00 من مساء الإثنين طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض – جو، وتم إسقاطها، وشوهدت تحترق.
 
واستهدف عند الساعة 12:15 من ليل الإثنين الثلاثاء مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخيّة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-11-19
01:30 | 2024-11-19
01:27 | 2024-11-19
01:21 | 2024-11-19
01:10 | 2024-11-19
01:00 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24