الحملة الامنية مستمرة في جبل لبنان وبيروت.. وقوى الامن في المرصاد

استمرار الحملة الأمنيّة التي أطلقتها قوى الأمن الدّاخلي في محافظتي بيروت وجبل لبنان لتعزيز الأمن، مع التشديد على تنفيذ خطّتها لضبط المخالفات وتوقيف المطلوبين، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.#قوى_الأمن pic.twitter.com/EbjYNRi1Aj
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 19, 2024
استمرار الحملة الأمنيّة التي أطلقتها قوى الأمن الدّاخلي في محافظتي بيروت وجبل لبنان لتعزيز الأمن، مع التشديد على تنفيذ خطّتها لضبط المخالفات وتوقيف المطلوبين، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.#قوى_الأمن pic.twitter.com/EbjYNRi1Aj