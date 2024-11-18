الحملة الامنية مستمرة في جبل لبنان وبيروت.. وقوى الامن في المرصاد

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عبر منصة اكس، استمرار الحملة الأمنيّة التي أطلقتها في محافظتي بيروت وجبل لبنان لتعزيز الأمن، مع التشديد على تنفيذ خطّتها لضبط المخالفات وتوقيف المطلوبين، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

استمرار الحملة الأمنيّة التي أطلقتها قوى الأمن الدّاخلي في محافظتي بيروت وجبل لبنان لتعزيز الأمن، مع التشديد على تنفيذ خطّتها لضبط المخالفات وتوقيف المطلوبين، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.#قوى_الأمن pic.twitter.com/EbjYNRi1Aj — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 19, 2024 Advertisement