غارات كثيفة على قرى النبطية... ومحاولات تقدم إسرائيلية من مستعمرة المطلة

اغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل عنيف على محيط مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية وعلى حي الميدان واستهدفت مبنى تجاريا وطبيا قرب شركة الكهرباء على الطريق المؤدية للمستشفى الحكومي في النبطية وشنت غارتين على اطراف ديرميماس، واستهدف الطيران منزلا في بلدة انصارية ومدينة بنت جبيل غارتان على النبطية الفوقا قرب مدرسة الكوثر واستهداف منزل ما أدى الى سقوط شهيدين ووقوع إصابات واستهدفت دوار كفررمان واطرافها ما أدى الى سقوط شهداء واغارت على المنطقة الواقعة بين كفررمان وحبوش والخردلي وميفدون وزوطر الشرقية وقعقعية الجسر ومحيط معتقل الخيام، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وانتشلت فرق الصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر في برعشيت أشلاء 6 جثث لعناصر الهيئة الصحية الإسلامية الذين استشهدوا جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على البلدة واستهدفت الغارات مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في حومين التحتا حصدت شهيدًا وشنت سلسلة غارات على عبا، الدوير، انصار ،المحمودية، كفرا، حانين ، مثلث العباسية الماري عين عرب في القطاع الشرقي، شقرا، مجدل سلم ، وادي الحجير، وادي السلوقي، قبريخا ، كفرصير، حاريص، ارنون، يحمر الشقيف، حبوش، كفرتبنيت، جبشيت، كفررمان، مرج حاروف، البيسارية ، قعقعية الصنوبر والبابلية.



وتصدى حزب الله لمحاولات تقدم إسرائيلية من مستعمرة المطلة وكفريوفال ومعيان باروخ باتجاه سردا والعمرة والحمامص والوزاني وعين عرب نحو وطى الخيام ووادي العصافير حيث مهدت قوات الاحتلال للتقدم بغارات وقصف مدفعي على بلدة الخيام الا ان المقاومة صدت محاولات التقدم 8 مرات بخاصة نحو الأطراف الشرقية الجنوبية لبلدة الخيام وأجبرتها على التراجع مرات عدة وتمكنت من احراق 3 دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي.



