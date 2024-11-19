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لبنان

هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 00:36
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وصل الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين قبل قليل الى مطار بيروت الدولي وتمّ اخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق عملا بالاجراءات المتبعة في المطار.
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المصدر: لبنان 24
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لبنان

خاص

هوكشتاين

مطار

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