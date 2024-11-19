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لبنان

الاخلاقيات المهنية في "مهب السكوب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 01:10
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من بين "الف باء" العمل الاعلامي، وفق ما يتم تدريسه في الجامعات والمعاهد الاعلامية، ان يصار الى نسب الخبر الى مصدره، لمزيد من الدقة ومن باب الاحترام ايضا. لكن يبدو ان نمط " السكوب" السائد هذه الايام، خصوصا لدى المحطات التلفزيونية المتهافتة على "الفيورز" والتنافس الاعمى بأي ثمن ووسيلة، يدفعها الى "الدوس" على كل الاصول. ولا عجب ان "تلطش" الاخبار الخاصة التي يتفرد بها "لبنان 24"وتنسبها لنفسها.
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قليل من الاحترام يا زملاء لانفسكم ولتعب الاخرين وحفاظا على ما تبقى من اصول المهنة، خصوصا وان " لبنان 24" ، الذي يملك رصيدا كبيرا من الصدقية والمهنية، بشهادة الابعدين قبل الاقربين وبحسب الاحصاءات المحايدة، يتعاطى مع كل الاخبار الخاصة للمؤسسات الاخرى باحترافية ووفق الاصول.
روقو ع وضعكن ما في شي بيحرز.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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