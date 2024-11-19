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لبنان

غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 01:30
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لفت مصدر أمني مطلع على أدق التفاصيل الأمنية في بيروت الى أن الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة في بيروت ومحلا لبيع الهواتف الخليوية في منطقة مار الياس أخطأت الهدف بعدما نجحت السيارة المستهدفة في الهروب وتمكن المستهدف بالعملية من الفرار. أما الصاروخ الثاني الذي إستهدف محل بيع الأجهزة الخليوية فكان خاطئا وذهب ضحيته صاحب المحل الذي لا يرتبط إرتباطا وثيقا بحزب الله بحسب المصدر.
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وختم المصدر أن هذه الغارة أصابت أهدافا مدنية ونتج عنها نزوح كثيف من المنطقة الى المناطق المجاورة .
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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