غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"

Advertisement

لفت مصدر أمني مطلع على أدق التفاصيل الأمنية في بيروت الى أن الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت سيارة في بيروت ومحلا لبيع الهواتف الخليوية في منطقة مار الياس أخطأت الهدف بعدما نجحت السيارة المستهدفة في الهروب وتمكن المستهدف بالعملية من الفرار. أما الصاروخ الثاني الذي إستهدف محل بيع الأجهزة الخليوية فكان خاطئا وذهب ضحيته صاحب المحل الذي لا يرتبط إرتباطا وثيقا بحزب الله بحسب المصدر.وختم المصدر أن هذه الغارة أصابت أهدافا مدنية ونتج عنها نزوح كثيف من المنطقة الى المناطق المجاورة .