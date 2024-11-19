غارات عنيفة استهدفت عدة بلدات جنوبية... وقصف لمجرى نهر الليطاني خراج ديرميماس

تعرضت قرابة التاسعة والربع من صباح اليوم بلدة شبعا لقصف مدفعي معاد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".



كما استهدف العدو طريق الدردارة - الخيام بالقصف المدفعي المتقطع، وكانت اطراف بلدة القليعة تعرضت فجرا لقصف مدفعي أيضا.

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واغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة البياضة والتي تشهد اطرافها قصفا مدفعيا.



الى ذلك، تعرض مجرى نهر الليطاني خراج ديرميماس لقصف مدفعي معاد.

وقصفت مدفعية قوات العدو الإسرائيلي بلدة يحمر الشقيف واطرافها مطلقة قنابل انارة فجرا فوق البلدة وصولا الى دير ميماس وجاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية على البلدة منتصف الليل وفجر اليوم حيث سمع دوي الانفجارات من البلدة حتى مدينة النبطية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدتي معروب وديرقانون راس العين وعدلون.

كما اغار على منزل في بلدة البازورية.



واستهدف الطيران الحربي المعادي حي البص في مدينة صور محلة مفترق بلدة معركة ودمر مبنى حلويات البحصلي كاملا والحق أضرار جسيمة بالممتلكات و المباني المجاورة و المحال التجارية و سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى ، وما زالت فرق الدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين وازالة الركام والحجارة من الطرق لتسهيل حركة المرور.

وفي بلدة قانا استهدف الطيران الحربي المعادي مركز للهيئة الصحية الاسلامية وسقط فيها شهيدين من الهيئة الصحية. وفي بلدة الشبريحة حي بنايات الرز آغار الطيران الحربي المعادي على مبنى حيث سقط شهيد واصيب ثلاثة بجروح خطيرة. وفي بلدة المجادل ادت الغارة المعادية الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى. وفي بلدة معركة ثلاثة شهداء جراء غارة معادية على منزل في وسط البلدة .



كما تعرضت قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي متقطع استمر حتى صباح اليوم كما طال القصف المعادي بلدتي السماعية وديرقانون رأس العين.



واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة واطلق البالونات الحرارية والقنابل المضيئة فوق مجرى نهر الليطاني والساحل البحري وفوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.