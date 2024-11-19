الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف الى المطار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 18 /11 /2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان. تم تسلم الهبة بحضور سفير جمهورية إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli، وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة".

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