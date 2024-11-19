رواتب شهرية من "الحزب" للنازحين

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بدأ "حزب الله" قبل اسابيع ترميم قدرته على مواكبة ومساعدة النازحين من قرى وبلدات الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وظهرت في الايام الماضية مؤشرات اكثر وضوحا على ذلك .ووفق المعلومات ، فإن الحزب يوزع على العائلات النازحة 300 دولار اميركي شهريا لكل عائلة، تحت عنوان "هدية من السيد الشهيد حسن نصرالله"، فيما تصبح قيمة الهدية 400 دولار لمن تهجروا الى مناطق ترتفع اكثر من 300 متر عن سطح البحر.وتشير المصادر الى ان "حزب الله" يؤكد انه قادر على دفع اموال طائلة للنازحين لفترة زمنية مفتوحة ، وهذا بحد ذاته دليل على استعادته لعافيته في مختلف المجالات.