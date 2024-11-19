20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما شهدته الضاحية الجنوبية أمس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-11-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الضاحية الجنوبية أمس الإثنين حركة ناشطة مُقارنة بالأيام الأخيرة، حيث لوحظ ان عددا من سكان المنطقة قاموا بتفقد منازلهم ومؤسساتهم التجارية بعد عدم تمكنهم من القيام بذلك مؤخرا بسبب الإنذارات الإسرائيلية والغارات المكثفة التي تعرّضت لها المنطقة.
Advertisement
واغتنم الأهالي أمس فترة الهدوء، حيث لم تتعرّض المنطقة للقصف لتفقد منازلهم وإخراج ما تيسر من حاجياتهم، لاسيما من ثياب شتوية مع انخفاض الحرارة وبداية موسم الشتاء.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض
08:59 | 2024-11-18
18/11/2024 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
01:30 | 2024-11-19
19/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها وخسرت جمالها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها وخسرت جمالها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور!
08:52 | 2024-11-18
18/11/2024 08:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل سيُعلن هوكشتاين وقف إطلاق النار غداً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
07:00 | 2024-11-18
18/11/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
أبرز المعطيات عن "غارة زقاق البلاط".. إليكم تفاصيلها
13:06 | 2024-11-18
18/11/2024 01:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:45 | 2024-11-19
رسالة "بالمسيّرات" من "حزب الله"؟
03:30 | 2024-11-19
إيران "تضغط" على حزب الله لإنهاء الحرب مع إسرائيل.. تقرير لـ"The Telegraph" يكشف
03:28 | 2024-11-19
دون تحذير مسبق... غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صور (فيديو)
03:17 | 2024-11-19
أهالي البترون ناشدوا المعنيين إصلاح العطل الكهربائي في محول محطة الريجي
03:16 | 2024-11-19
انتهاء عمليات البحث في منطقة زقاق البلاط وانتشال جثامين 7 شهداء
03:06 | 2024-11-19
خامنئي في رسالة إلى الشعب اللبناني: نحن لسنا منفصلين عنكم
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
19/11/2024 10:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
19/11/2024 10:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
19/11/2024 10:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24