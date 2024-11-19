هذا ما شهدته الضاحية الجنوبية أمس

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شهدت الضاحية الجنوبية أمس الإثنين حركة ناشطة مُقارنة بالأيام الأخيرة، حيث لوحظ ان عددا من سكان المنطقة قاموا بتفقد منازلهم ومؤسساتهم التجارية بعد عدم تمكنهم من القيام بذلك مؤخرا بسبب الإنذارات الإسرائيلية والغارات المكثفة التي تعرّضت لها المنطقة.واغتنم الأهالي أمس فترة الهدوء، حيث لم تتعرّض المنطقة للقصف لتفقد منازلهم وإخراج ما تيسر من حاجياتهم، لاسيما من ثياب شتوية مع انخفاض الحرارة وبداية موسم الشتاء.