Advertisement

لبنان

عريضة نيابية تطالب بري "بالشراكة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-11-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1280403-638676030407078704.jpeg
Doc-P-1280403-638676030407078704.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مصدر نيابي الى أن عددا من النواب المستقلين بصدد اجراء  إتصالات مع عدد من الكتل النيابية من أجل إستمزاج آرائهم وموقفهم حول تقديم عريضة نيابية يطالبون فيها رئاسة المجلس النيابي بأن يكون المجلس شريكا ومطلعا على المفاوضات التي تجرى من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وإبرام التسوية.
Advertisement
 ولفت المصدر الى أنه من غير المقبول أن يكون المجلس، أي ممثل الشعب اللبناني، بأسره غافلاً عمّا يحصل في وقتٍ وظرفٍ تاريخي ومصيري.
 وختم المصدر أن النواب من الممكن أن يتواصلوا مع الخارج لفرض تفاوض منطقي وطني وخصوصاً في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وكانت  النائبة نجاة عون صليبا كتبت في تغريدة عبر منصة إكس: "نبيه بري، انت لا تختصر الدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم ولا يحق لك ان تفاوض عن لبنان بالسر".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2024-11-19
03:30 | 2024-11-19
03:28 | 2024-11-19
03:17 | 2024-11-19
03:16 | 2024-11-19
03:15 | 2024-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24