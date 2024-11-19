عريضة نيابية تطالب بري "بالشراكة"

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أشار مصدر نيابي الى أن عددا من النواب المستقلين بصدد اجراء إتصالات مع عدد من الكتل النيابية من أجل إستمزاج آرائهم وموقفهم حول تقديم عريضة نيابية يطالبون فيها رئاسة المجلس النيابي بأن يكون المجلس شريكا ومطلعا على المفاوضات التي تجرى من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وإبرام التسوية.ولفت المصدر الى أنه من غير المقبول أن يكون المجلس، أي ممثل الشعب اللبناني، بأسره غافلاً عمّا يحصل في وقتٍ وظرفٍ تاريخي ومصيري.وختم المصدر أن النواب من الممكن أن يتواصلوا مع الخارج لفرض تفاوض منطقي وطني وخصوصاً في ظل غياب رئيس الجمهورية.وكانت النائبة نجاة عون صليبا كتبت في تغريدة عبر منصة إكس: "نبيه بري، انت لا تختصر الدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم ولا يحق لك ان تفاوض عن لبنان بالسر".