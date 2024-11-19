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لبنان

تجمع مياه الامطار على المسلك الشرقي لاوتوستراد البترون... وزحمة سير خانقة

Lebanon 24
19-11-2024 | 01:51
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حولت الأمطار الغزيرة المسلك الشرقي لاوتوستراد البترون إلى بركة مياه كبيرة غرقت فيها السيارات تسببت بزحمة سير خانقة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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