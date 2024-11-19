تجمع مياه الامطار على المسلك الشرقي لاوتوستراد البترون... وزحمة سير خانقة

حولت الأمطار الغزيرة المسلك الشرقي لاوتوستراد البترون إلى بركة مياه كبيرة غرقت فيها السيارات تسببت بزحمة سير خانقة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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