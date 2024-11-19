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لبنان

بيان كتائبي مرتقب عالي النبرة .. لا يمكن السكوت بعد اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2024 | 02:15
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أشار مصدر مطلع في حزب الكتائب لـ"لبنان 24" الى ان البيان الذي سيصدر اليوم عن حزب الكتائب اللبنانية عقب اجتماع المكتب السياسي الكتائبي سيرفع الصوت عالياً في وجه التدخل الايراني في الشأن اللبناني لا سيما عقب زيارة كبير مستشاري المرشد الاعلى السيد خامنئي، علي لاريجاني، للبنان على وقع مفاوضات وقف اطلاق النار.
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واعتبر المصدر ان الموضوع أخذ حيّزاً كبيراً في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي، ومن المتوقع أن يصدر موقف عالي النبرة رفضا للاستخفاف بالمصلحة الوطنية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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