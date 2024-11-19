تراجع في اسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن المازوت؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 ألاف ليرة، والغاز ألف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت الف ليرة وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.417.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.457.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.326.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.050.000 ليرة لبنانية