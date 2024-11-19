محمد الحجار: بحثت مع مولوي إنشاء مركز للدفاع المدني في برجا ودعم البلديات

كتب النائب السابق محمد الحجار على منصة "إكس": "سررت باللقاء المثمر والبناء الذي عقدناه أمس، مع معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، برفقة وفد من برجا ضمّ رئيس بلديتها ومخاتير من البلدة ولجنة دعم مركز الدفاع المدني فيها، و تناولنا موضوع إنشاء مركز جديد للدفاع المدني وأمورًا كثيرة أخرى تتعلق بضرورة دعم عمل البلديات في الإقليم".

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