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لبنان

محمد الحجار: بحثت مع مولوي إنشاء مركز للدفاع المدني في برجا ودعم البلديات

Lebanon 24
19-11-2024 | 02:46
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كتب النائب السابق محمد الحجار على منصة "إكس": "سررت باللقاء المثمر والبناء الذي عقدناه أمس، مع معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، برفقة وفد من برجا ضمّ رئيس بلديتها ومخاتير من البلدة ولجنة دعم مركز الدفاع المدني فيها، و تناولنا موضوع إنشاء مركز جديد للدفاع المدني وأمورًا كثيرة أخرى تتعلق بضرورة دعم عمل البلديات في الإقليم".
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