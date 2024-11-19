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لبنان

خامنئي في رسالة إلى الشعب اللبناني: نحن لسنا منفصلين عنكم

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:06
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وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، قائلاً إننا "لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد".

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية قالخامنئي: "نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم". وأضاف: "ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم".
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وأتت هذه الرسالة، رداً على رسالة من السيد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني، بحسب الوكالة. (وكالة تسنيم)
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