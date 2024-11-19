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لبنان

أهالي البترون ناشدوا المعنيين إصلاح العطل الكهربائي في محول محطة الريجي

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:17
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ناشد أهالي منطقة البترون وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان القيام بما يلزم لإصلاح العطل في محول محطة الريجي الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 50% من منطقة البترون منذ 7 ايام. 

واعتبر الأهالي أن ما يحصل " جريمة في حق المنطقة وأهلها"، وطالبوا المسؤولين المعنيين ب"إعطاء التعليمات لمن يلزم بالتحرك وتنفيذ أعمال الصيانة لإعادة التيار إلى المنطقة". 
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