أهالي البترون ناشدوا المعنيين إصلاح العطل الكهربائي في محول محطة الريجي

ناشد أهالي منطقة البترون وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان القيام بما يلزم لإصلاح العطل في محول محطة الريجي الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 50% من منطقة البترون منذ 7 ايام.



واعتبر الأهالي أن ما يحصل " جريمة في حق المنطقة وأهلها"، وطالبوا المسؤولين المعنيين ب"إعطاء التعليمات لمن يلزم بالتحرك وتنفيذ أعمال الصيانة لإعادة التيار إلى المنطقة".

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